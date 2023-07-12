В Воронеже инвалид «наказал» салон сотовой связи на 24 тысячи за недостоверную информацию о телефоне

Суд постановил взыскать в пользу пострадавшего покупателя 29 689 рублей. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

За помощью к специалистам Роспотребнадзора обратился инвалид третьей группы. Мужчина рассказал, что 4 декабря 2021 года купил за 5 689 рублей телефон «Самсунг» в салоне связи «МТС» на улице Жукова, 1. Продавец заявлял, что он произведен в Южной Корее, та же страна была указана в эксплуатационных документах. Однако затем инвалид заметил, что на упаковке написано, что телефон сделан в Индии.

Мужчина написал письменную претензию, оставил соответствующее обращение в группе компании ВКонтакте. В них он требовал вернуть деньги. Не раз приезжал в салон сотовой связи, чтобы узнать, решили уже удовлетворить его требования или нет. Но все без толку.

Зато после обращения в Роспотребнадзор дела пошли на лад. Специалисты ведомства помогли составить иск. Его рассмотрели в мировом суде Коминтерновского района. В результате с компании взыскали в пользу пострадавшего покупателя 24 689 рублей и еще 5 тысяч – в качестве компенсации морального вреда. Решение суда вступило в законную силу.