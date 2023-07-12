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НовостиОбщество12 июля 2023 9:50

В Воронеже начался ремонт второй части Северного моста

Для проезда открыли направление от левого берега к правому
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы администрации Воронежа.

Фото пресс-службы администрации Воронежа.

Накануне,11 июля, на одной стороне сооружения завершились основные дорожные работы, а минувшей ночью транспортные потоки были перенаправлены. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воронежа.

Сегодня, 12 июля, на освобожденной после переключения трафика части моста выполняется фрезерование – работы организованы также по направлению движения (от правого берега). Затем на подготовленных участках начнется укладка выравнивающего слоя покрытия из асфальтобетона, потом - верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Работы будут продолжаться круглосуточно с учетом погодных условий.

Завершающим этапом ремонта станут работы в предшовных зонах. Их будут выполняться на отдельных участках лишь с частичным ограничением движения в ночное время.