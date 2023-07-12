В Воронеже начался ремонт второй части Северного моста

Фото пресс-службы администрации Воронежа.

Накануне,11 июля, на одной стороне сооружения завершились основные дорожные работы, а минувшей ночью транспортные потоки были перенаправлены. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воронежа.

Сегодня, 12 июля, на освобожденной после переключения трафика части моста выполняется фрезерование – работы организованы также по направлению движения (от правого берега). Затем на подготовленных участках начнется укладка выравнивающего слоя покрытия из асфальтобетона, потом - верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Работы будут продолжаться круглосуточно с учетом погодных условий.

Завершающим этапом ремонта станут работы в предшовных зонах. Их будут выполняться на отдельных участках лишь с частичным ограничением движения в ночное время.