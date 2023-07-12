В Воронежской области поезд сбил мужчину с двухлетним ребенком

Через мгновение поезд собьет мужчину с ребенком на руках. Фото: Подслушано Грязи ВКонтакте.

Жуткое видео появилось в группе «Подслушано Грязи» ВКонтакте. На него попал момент, когда мужчина с малышом на руках переходит рельсы. При этом он почему-то смотрит не на приближающийся поезд, а в другую сторону. Такая рассеянность дорого обошлась и ему, и ребенку. В последний момент мужчина заметил поезд и попытался отпрыгнуть назад на платформу. Но состав все равно задел его и малыша по касательной. Мужчина с ребенком отлетел на платформу. В одном из комментариев к посту в группе сообщили, что отец с сыном возвращались домой в Республику Коми после отдыха на юге.

В Воронежском следственном отдел на транспорте западного межрегионального СУ СК России прокомментировали жуткое ЧП. Там сообщили, что проводят доследственную проверку. 42-летний мужчина и его двухлетний сын получили тяжелые травмы, их отвезли в реанимацию местной больницы.