Под Воронежем погиб водитель «Лады»

Фото пресс-службы региональной полиции.

По предварительным данным, сегодня, 12 июля, в 8:30 у дома №14 по улице Дорожной в селе Петровка 44-летний житель Липецкой области, управляя «Ладой Калина», съехал с дороги, где врезался в препятствие и перевернулся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался в машине «скорой» по дороге в медицинское учреждение. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронежской области в столкновении «Хендая» и мопеда пострадал 13-летний подросток.