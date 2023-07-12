В Воронежской области резко возросло число заболеваний сальмонеллезом, скарлатиной, ветрянкой и пневмонией

Жители Воронежской области в июне 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022-го стали чаще подхватывать инфекции. Фото: Олег ЗОЛОТО

Санитарные врачи сравнили статистику по инфекционным и паразитарным заболеваниям в Воронежской области за июнь 2023 и тот же месяц 2022 годов.

Оказалось, что инфекционная заболеваемость выше уровня аналогичного периода прошлого года на 4,5%. Всего заражений в июне 2023-го было 27 013. За тот же период 2022-го их было гораздо меньше – 25 845.

Больше всего увеличилось за год число заболеваний скарлатиной – в 4,1 раза. На 66,9% стало больше заражений внебольничной пневмонией, на 66,6% - микроспорией, ветрянкой – на 42,4%, острыми кишечными инфекциями, вызванными бактериями – на 20%.

В то же время резко уменьшилось число случаев гонореи – на 46,1%, хроническим вирусным гепатитом С – на 41,3%, болезнью Лайма – на 30,8%, сифилисом – на 23,3%, острыми кишечными инфекциями, причины которых не установлены – на 14,7%, а также вызванными вирусами – на 11%.

Кроме того, в июне 2023 года зарегистрировали единичные случаи заболевания энтеровирусной инфекцией, лихорадкой Западного Нила, острым вирусным гепатитом А, токсокарозом, по 2 случая - острым вирусным гепатитом С, корью, 5 – хроническим вирусным гепатитом В, 6 -эпидемическим паротитом, 9 – лямблиозом и 47 – коклюшем.

Увеличилось число заболеваний ОРВИ и гриппом – соответственно 22017 и 12 случаев. Это на 22,1% выше уровня июня 2022 года. Зарегистрирован 891 случай заболевания COVID-19. В течение июня 2023 года наблюдалось снижение число заражений коронавирусом, еженедельно регистрировали 223, 221, 184 и 139 случаев. В структуре заболеваемости преобладают ОРВИ – 95,4%, удельный вес пневмоний составил 4,6%. Легкое течение COVID-19 было у 70,9% подхвативших заразу, у 29,1% - среднетяжелое и тяжелое.

За помощью к врачам после укусов животных обратились 628 человек (июнь 2022 года – 737 человек). Зарегистрировали четыре случая бешенства у животных. В Репьевском и Острогожском районов от этой смертельной болезни умерли две собаки, в Аннинском - кот, а в Нижнедевицком - лиса.

Клещи укусили составило 437 человек (в июне 2022 года – 613). В Кантемировском районе обнаружили антиген туляремии у одного из этих вредных насекомых. А у еще одного клеща нашли РНК инфекционного боррелиоза.