Директор воронежской УК присвоил свыше 1,1 миллиона рублей

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области вывели на чистую воду 74-летнего местного афериста. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Во время предварительного следствия выяснилось, директор УК не заключил договор с поставщиком коммунальных услуг. Злоумышленник самостоятельно производил начисления собственникам жилья за холодную воду, водоотведение и прием сточных вод и печатал платежные документы. С июля 2022 года по апрель 2023 года подозреваемый присвоил более 1,1 миллиона рублей. Теперь в соответствии с пунктом «б» части 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» ему грозит до пяти лет лишения свободы.