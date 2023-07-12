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НовостиПроисшествия12 июля 2023 8:27

Директор воронежской УК присвоил свыше 1,1 миллиона рублей

Он на протяжении десяти месяцев воровал деньги жильцов
Алексей СЕРГУНИН
Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области вывели на чистую воду 74-летнего местного афериста. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Во время предварительного следствия выяснилось, директор УК не заключил договор с поставщиком коммунальных услуг. Злоумышленник самостоятельно производил начисления собственникам жилья за холодную воду, водоотведение и прием сточных вод и печатал платежные документы. С июля 2022 года по апрель 2023 года подозреваемый присвоил более 1,1 миллиона рублей. Теперь в соответствии с пунктом «б» части 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» ему грозит до пяти лет лишения свободы.