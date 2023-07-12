Санитарную обрезку 18 деревьев проведут в воронежском сквере

Фото пресс-службы управления экологии Воронежа.

Сотрудники управления экологии Воронежа по итогам выезда на место одобрили санитарную обрезку 18-ти деревьев (кленов, лип, вяза и каштана). Об этом информирует пресс-служба ведомства. Кроме того, сотрудники МБУ «Зеленхоз» срубят два сухостойных дерева - вяз и ясень.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронеже у памятника первой учительнице оборудуют сквер. Тем временем, в Петровском сквере прижились императорские дубы. Год назад их привезли из северной столицы.