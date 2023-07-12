Воронежец силой забрал золотой 15-граммовый перстень у случайного знакомого

В дежурную часть ОМВД России по Павловскому району обратился 43-летний местный житель. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции. Вечером 9 июля мужчина отправился на площадь Молодежную в Павловске, чтобы прогуляться. На одной из скамеек он заметил выпивающих парней и решил присоединиться к ним. Через некоторое время один из новых знакомых предложил мужчине отойти и поговорить. Злоумышленник попросил добровольно отдать ему 15-граммовый золотой перстень. А когда злоумышленник услышал отказ, то несколько раз ударил потерпевшего, а затем снял с его пальца перстень.

После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого: им оказался ранее судимый за воровство 39-летний местный житель. Налетчик пояснил, что сдал похищенное украшение в ломбард, а деньги потратил на алкоголь и еду для себя и своих друзей. В соответствии с частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» подозреваемому, который сейчас находится в изоляторе, грозит лишение свободы сроком до семи лет.