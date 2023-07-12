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НовостиПроисшествия12 июля 2023 6:58

В Воронежской области в столкновении «Хендая» и мопеда пострадал 13-летний подросток

ДТП произошло в Поворинском районе
Алексей СЕРГУНИН
Фото из телеграм-канала региональной полиции.

Фото из телеграм-канала региональной полиции.

По предварительным данным, накануне, 11 июля, в 16:20 в Поворино на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса 24-летний местный житель, водитель «Хендая» не уступил дорогу пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестка мопеду марки «Альфа» под управлением 13-летнего местного жителя. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции. В итоге произошло столкновение.

В результате ДТП водитель мопеда получил телесные повреждение, его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.