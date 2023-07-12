В Воронеже проведут повторные торги по сохранению «Дома Клочковых» на Никитинской

Фото пресс-службы городской администрации.

Еще в прошлом году власти Воронежа нашли подрядчика, согласившегося восстановить дом по улице Никитинской, 50в. Об этом информирует пресс-служба мэрии. Но тогда научно-проектная документация не прошла согласование в управлении по охране объектов культурного наследия. Из-за этого контракт между подрядной организацией и администрацией был расторгнут. В ближайшее время будут объявлены повторные торги.

Новый подрядчик должен будет представить эскизный проект здания. А уже после этого на основе конкурсной процедуры у дома появится новый собственник, будет обязан восстановить его в соответствии с проектом. Отметим, что для повышения безопасности по периметру участка установят забор. Изначально дом был огражден сигнальной предупреждающей лентой.