В Воронеже памятник писателю Ивану Бунину вернули на место

Фото пресс-службы администрации Воронежа.

В Воронеже продолжаются работы по благоустройству сквера имени Ивана Бунина. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Накануне, 11 июля, на постамент вернули памятник Бунину. Теперь нужно дополнительно укрепить. Также в планах очистка облицовочных плит и монтаж их на прежнее место. Выемка грунта и остальные работы проходят вручную или малой техникой.

Как известно, в сквере за последние годы накопилось множество дефектов. Благоустройство затрагивает не только сам сквер, но и площадку у Никитинской библиотеки и тротуар до улицы Платонова. Работы планируют завершить до начала октября.