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НовостиПроисшествия11 июля 2023 16:50

В Воронежской области жена воткнула мужу нож в бедро за его постоянные пьянки

Мужчина получил тяжелые ранения
Юрий КОЗЛОВ
Жене, ранившей мужа ножом, грозит до десяти лет лишения свободы.

Жене, ранившей мужа ножом, грозит до десяти лет лишения свободы.

Фото: из архива «КП»

Плохо закончилась очередная выпивка для 44-летнего жителя дома на улице Советской села Лосево Павловского района. Вернулась жена и вылила недопитую бутылку в унитаз. Мужчина устроил скандал. А доведенная до белого каления его постоянными пьянками 37-летняя женщина схватила кухонный нож и воткнула ему в бедро. И попала в артерию и в вены. Началось сильное кровотечение. Понявшая, что натворила, женщина вызвала скорую.

Мужчину отвезли в больницу. Врачи сообщили о явно криминальном характере ранения полицейским. Стражи порядка задержали жену. Она признала свою вину.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до десяти лет лишения свободы). Женщину до суда отпустили под подписку о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.