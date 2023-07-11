В Воронежской области жена воткнула мужу нож в бедро за его постоянные пьянки

Жене, ранившей мужа ножом, грозит до десяти лет лишения свободы. Фото: из архива «КП»

Плохо закончилась очередная выпивка для 44-летнего жителя дома на улице Советской села Лосево Павловского района. Вернулась жена и вылила недопитую бутылку в унитаз. Мужчина устроил скандал. А доведенная до белого каления его постоянными пьянками 37-летняя женщина схватила кухонный нож и воткнула ему в бедро. И попала в артерию и в вены. Началось сильное кровотечение. Понявшая, что натворила, женщина вызвала скорую.

Мужчину отвезли в больницу. Врачи сообщили о явно криминальном характере ранения полицейским. Стражи порядка задержали жену. Она признала свою вину.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до десяти лет лишения свободы). Женщину до суда отпустили под подписку о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.