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НовостиПроисшествия11 июля 2023 16:23

В Воронеже в хостеле обнаружили тело мужчины из Самарской области

Следов насильственной смерти полицейские не обнаружили
Олег КУЗНЕЦОВ
Тело мужчины полицейские отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Тело мужчины полицейские отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Фото: из архива «КП»

В пятницу, 7 июля, около 15 часов в хостеле на улице Брянской Коминтерновского района обнаружили тело постояльца. Подъехавшие на вызов полицейские выяснили, что это 42-летний житель Самарской области. Стражи порядка осмотрели тело мужчины, следов насильственной смерти на нем они не обнаружили.

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. В ходе нее специалисты должны определить точную причину смерти мужчины. И соответственно после этого полицейские решат, стоит ли возбуждать уголовное дело.