В воронежском крематории из-за санкций итальянские погребальные урны заменили на индийские

В крематории переходят на индийские и отечественные урны. Фото: Крематорий (АО"ВПБ") ВКонтакте.

Из-за европейских санкций в воронежском крематории сменили поставщика погребальных урн. Из Италии их перестали поставлять, поэтому решили переключиться на индийские изделия. Первые их образцы уже прибыли. Пробная партия состоит из изделий трех видов, выполненных из металла. Руководители крематория уверяют, что в качестве они ничего не потеряли.

Цена новых урн - от 20 тысяч рублей. Выбор изделий из металла обусловлен большой востребованностью таких урн. Их приобретают как для хранения дома, для установки в нишах колумбария. Кроме того, они удобны для транспортировки.

В крематории привозят и отечественные урны из Москвы, Брянска и Екатеринбурга.

Напомним, в начале октября 2022 года из-за проблем с поставкой в Россию импортных оригинальных деталей в крематории вынуждены были остановить работу чешской печи. В декабре проблему удалось решить.