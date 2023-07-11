В Воронеже мошенники «нагрели» женщину на инвестициях в Сети на 388 тысяч рублей

В Сети не стоит верить всем объявлениям о получении дохода, какими бы они заманчивыми не были. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

10 июля в отдел полиции Коминтерновского района обратилась 68-летняя местная жительница. Женщина заявила, что стала жертвой мошенников. Пенсионерка рассказала, что в интернете увидела рекламу финансовой организации, обещавшей значительное увеличение дохода. На сайте она оставила заявку на обратный звонок.

Вскоре с женщиной связался мужчина, который представился специалистом в сфере инвестирования. Он заверил пенсионерку в том, что является брокером и поможет ей заработать большие деньги при наименьших вложениях. Мужчина рекомендовал установить несколько компьютерных приложений и с июня 2023 года «курировал» свою подопечную, убеждая перевести свои сбережения то на один, то на другой подконтрольный ему счет. Кроме того, лжеброкер уговорил пожилую женщину оформить несколько кредитов и их тоже вложить в так называемые «инвестиции». А потом перестал отвечать на звонки. К тому времени пенсионерка уже лишилась 388 тысяч рублей.

- Всего 10 июля в Воронежской области от действий мошенников пострадали десять человек, еще у семи похищены деньги с банковских карт. Общий ущерб, причиненный им, составил более 1,2 миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», а также ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщили в региональном ГУ МВД.