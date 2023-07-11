В Воронеже врач-косметолог лидирует в списке самых выгодных вакансий начала июля

Кошелек можно существенно пополнить, заняв выгодные вакансии. Фото: из архива «КП»

Аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob назвали ТОП-5 самых выгодных вакансий начала июля.

Лидирует в этом варианте списка самых дорогих предложений работы вакансия врача-косметолога. Специалисту с высшим медицинским образованием готовы платить от 150 тысяч рублей в месяц.

Такую же зарплату обещают программисту «1С». Но в отличие от врача-косметолога, больше 150 тысяч он получать не сможет. Требования: опыт разработки и знание основ бухгалтерского и налогового учетов. Работодатели обещают обеспечить корпоративную мобильную связь.

Третье место у вакансии технолога-разработчика с зарплатой от 100 тыс. рублей. Требования к кандидату: профильное высшее образование и опыт работы.

От 70 до 80 тысяч предлагают менеджеру по продажам в компании, занимающейся оптовыми поставками товаров для рыбалки. От 70 тысяч обещают менеджеру по транспортной логистике.

Напомним, для тех, кто хочет работать вахтовым способом, есть еще более выгодные вакансии. Среди них лидирует предложение работы водителем экскаватора на месторождении в Иркутской области. На этой должности обещают 639 тысяч рублей в месяц.