В Воронеже дошло до суда дело экс-полицейского о пособничестве в краже 18 миллионов

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

В Воронеже завершилось следствие по делу в отношении 28-летнего бывшего оперуполномоченного управления уголовного розыска ГУ МВД России по Воронежской области. Мужчину обвиняют в пособничестве кражи крупной суммы денег.

Следствие выяснило, что еще в 2019 году фигурант во время участия в оперативно-розыскных мероприятиях на территории Ростовской области познакомился и сдружился с ранее судимым местным жителем. Желая улучшить свое материальное положение, мужчины договорились обокрасть одну обеспеченную воронежскую семью.

Полицейский вошел в доверие к потерпевшим, проживающим в частном доме города Воронежа, инициировал с ними хорошие соседские отношения и смог получить всю необходимую ему информацию. Сведения он передал своему подельнику. А тот в июле 2021 года вместе с двумя неустановленными лицами (дело в отношении которых выделено в отдельное производство) незаконно проникли в дом и украли ценное имущество на сумму свыше 18 миллионов рублей. С похищенным злоумышленники скрылись с места преступления.

Часть похищенного злоумышленниками имущества воры передали полицейскому. Он помог подельникам спрятать машину, фигурирующую в совершении преступления.

После начала расследования в октябре 2021 года фигуранта уволили из полиции. Несмотря на его молчание, следствие собрало достаточно доказательств для передачи материалов в суд.

Ранее его подельника уже признали виновным в краже, назначив ему шесть лет лишения свободы.