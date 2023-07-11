Синоптики спрогнозировали грозу в Воронеже в ближайшее время

Вероятность грозы в ближайшие сутки высока. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники регионального гидрометцентра предупредили о грозе, которая может разразиться в Воронеже в любой момент во вторник, 11 июля. Помимо сегодняшнего дня, ее вероятность высока и в ночь на среду, 12 июля.

Напомним, ливень, разразившийся в воскресенье, 9 июня, и приход холодных воздушных масс вместе с циклоном с запада вызвали резкое похолодание в Воронежской области. Температура понизилась с отметки около 30 градусов до немногим больше +20.

По данным синоптиков, прохладная для лета погода днем продлится всю эту неделю.