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НовостиОбщество11 июля 2023 13:07

Синоптики спрогнозировали грозу в Воронеже в ближайшее время

Она вероятна и в ночь на 12 июля
Юрий КОЗЛОВ
Вероятность грозы в ближайшие сутки высока.

Вероятность грозы в ближайшие сутки высока.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники регионального гидрометцентра предупредили о грозе, которая может разразиться в Воронеже в любой момент во вторник, 11 июля. Помимо сегодняшнего дня, ее вероятность высока и в ночь на среду, 12 июля.

Напомним, ливень, разразившийся в воскресенье, 9 июня, и приход холодных воздушных масс вместе с циклоном с запада вызвали резкое похолодание в Воронежской области. Температура понизилась с отметки около 30 градусов до немногим больше +20.

По данным синоптиков, прохладная для лета погода днем продлится всю эту неделю.