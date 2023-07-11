В Воронежской области на видео попала погоня полицейским за пьяным водителем с Урала

Погоня за пьяным лихачем длилась 15 минут. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Вечером 3 июля верхнемамонские автоинспекторы задержали злостного нарушителя правил. Водителя «Хонды» попросили остановиться на улице 22 Партсъезда села Верхний Мамон. Однако мужчина за рулем только прибавил скорость. Инспекторы ГИБДД пустились за ним в погоню.

Водитель «Хонды» выехал из Верхнего Мамона на трассу «Дон», а затем на дорогу в селе Лозовое. Гнал он что есть мочи, но на улице Октябрьской его грамотно выдавили на обочину и вынудили остановиться. Водитель попытался оказать сопротивление, но полицейские его быстро скрутили. Погоня, длившаяся 15 минут, и задержание нарушителя попали в поле зрения видеорегистратора патрульной машины.

Задержанного водителя доставили в отдел МВД России по Верхнемамонскому району. Нарушителем оказался 44-летний житель Свердловской области. В 2019 году его лишили прав на срок более девяти лет за вождение в пьяном виде и отказ от прохождения алкотеста шесть раз. На этот раз его все же обследовали. Тест показал 0,932 мг/л в выдыхаемом воздухе, что превышает допустимые показатели в несколько раз. «Хонду» отправили на штрафстоянку.

Помимо административных дел водителю придется теперь отвечать и по части 1 статьи 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Ему грозит до двух лет лишения свободы.