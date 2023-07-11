Под Воронежем в аварии с грузовиком пострадал 9-летний пассажир

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Накануне вечером на трассе "Дон" в Новоусманском районе в аварии пострадали три человека, в том числе ребенок.

По предварительной информации полиции, 18-летняя водитель автомобиля ВАЗ-2110 из-за несоблюдения дистанции врезалась в едущий перед ней автомобиль ГАЗ, за рулем которого находился 30-летний мужчина.

В результате сама автомобилистка, а также два ее пассажира – 18-летний парень и 9-летний мальчик – с травмами оказались в больнице.

В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники ГИБДД.