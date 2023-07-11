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НовостиОбщество11 июля 2023 12:17

Водителей предупредили о новых видеокамерах, фиксирующих нарушения правил, в центре Воронежа

Их установят в ближайшее время
Юрий КОЗЛОВ
К новой схеме движения на улицах Вайцеховского и Каляева не все привыкли.

К новой схеме движения на улицах Вайцеховского и Каляева не все привыкли.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В мэрии сообщили об ужесточении ответственности за нарушения запрета остановки и парковки машин на участках улицы Вайцеховского и Каляева. Он действует с конца июня. Однако многие водители не обращают внимание на новые знаки.

На улице Вайцеховского запрет действует на четной стороне – от перекрестка с улицей Сакко и Ванцетти до пересечения с улицей Каляева; по нечетной – от пересечения с улицей Сакко и Ванцетти до дома № 7 по улице Вайцеховского. Изменения вызваны тем, что с вводом в строй Воронежского областного онкологического диспансера поток машин возрос. А старинная улица Вайцеховского слишком узка для того, чтобы с ним справиться.

Водителей предупредили, что в зоне действия знаков вскоре заработает система фотовидеофиксации нарушений. И напомнили им, что для посетителей онкологического диспансера на территории медучреждения действует бесплатная подземная парковка, рассчитанная на 300 автомобилей.