Воронежцы сообщили о землетрясении

После страшного землетрясения в Турции даже небольшие подземные толчки могут шокировать. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 10 июля, около 21 часа люди в ЖК «Ростовский», микрорайона «Дубрава», улиц Минской, Краснознаменной, Московского проспекта, почувствовали нечто похожее на слабое землетрясение. В домах раскачивались мебель и светильники, в некоторых квартирах захлопнулись окна. А жителям улицы Минской, 2в даже показалось, что их дом покачнулся. Своими шокирующими наблюдениями люди поделились в соцсетях.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что никаких данных о землетрясении у них нет. Тем не менее теоретически минимальной силы подземные толчки могли быть вызваны мощными взрывами в одном из карьеров Липецкой области. Но волна, образованная ими, была всего один балл.

Ученые ВГУ напомнили, что вероятность сильного землетрясения в Воронежской области крайне мала.

Между тем, по данным из открытых источников, самое сильное землетрясение в Воронежской области произошло 31 марта 2000 года в районе Калача между селами Краснополье и Никольское. Подземную волну тогда оценили в 5 баллов. Здания начинают разрушаться, когда ее сила более, чем в два раза больше – 12 баллов.