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НовостиПроисшествия11 июля 2023 11:44

Обстрелявшего полицейских фейерверками воронежца отправили на принудительное лечение

36-летний мужчина избежал уголовного наказания за применение насилия в отношении представителей власти
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

В Воронеже завершился процесс над 36-летним местным жителем, которого обвиняли в покушении на применение насилия в отношении представителей власти. Напомним, 6 февраля полицейские в центре Воронежа заметили Toyota Land Cruiser, который вилял из стороны в сторону. Требован ие остановиться водитель проигнорировал. Тогда сотрудники ДПС устроили погоню за нарушителем, который направился по Северному мосту на левый берег.

На Вогрэсовском мосту гонщик из открытого окна стал палить фейерверком по патрульной машине. Неадекватного водителя удалось остановить лишь в Сомово, после стрельбы по колесам. Во время беседы с полицейскими автомобилист вел себя нагло, нецензурно выражался, хвастался «путинскими часами» и пассажиром-каракалом (экзотической кошкой).

Собранные следователями доказательства легли в основу обвинительного заключения. Однако судебно-психиатрическая экспертиза признала гонщика невменяемым. Вместо колонии мужчина отправится на принудительное лечение в стационар общего типа.