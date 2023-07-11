В Воронежской области начали проверку по поводу зловонной свалки отходов сахарной свеклы

Свалка отравляет и землю, и жизнь людям, которым «посчастливилось» жить рядом с ней. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Специалисты Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора начали проверку по факту несогласованной ни с кем свалки отходов сахарной свеклы в поселке Елань-Коленовский Новохоперского района. Сотрудники специальной лаборатории выезжали на место для выяснения степени загрязнения земли и воздуха. Как известно, гниющая свекла отличается жутким зловонием.

Ранее жители поселка Елань-Коленовский и села Елань-Колено обратились за помощью в региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ). Они заявили, что в июльскую жару не могут открыть окна не только из-за жуткого запаха, исходящего от свалки, находящейся всего в сотне метров от жилых домов, но и от огромного количества мошкары, летящей оттуда. У людей пока печальная альтернатива: либо сидеть в духоте в закрытых наглухо квартирах, либо «наслаждаться» запахом, который хуже всякой канализации и кучей насекомых.

Почему в Елань-Коленовского сахарного завода не вывезли отходы свеклы на сельхозпредприятия на корм скоту, как это делали раньше, предстоит выяснить в ходе проверки.