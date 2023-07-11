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НовостиПроисшествия11 июля 2023 10:01

В Воронежской области в реке нашли тело пропавшего 26-летнего парня

Евгения Ж. искали двое суток
Юрий КОЗЛОВ
В причинах смерти молодого человека разбираются сотрудники Следственного комитета.

В причинах смерти молодого человека разбираются сотрудники Следственного комитета.

Фото: из архива «КП»

В Боброве завершились поиски пропавшего без вести 26-летнего Евгения Ж. Его тело обнаружили в реке Битюг 10 июля. Евгений, живший один, ушел из дома 8 июля и не вернулся. На звонки родственников с тех пор он не отвечал.

В причинах трагедии разбираются сотрудники Следственного комитета.

- Наши специалисты проводят доследственную проверку. Для установления точной причины смерти молодого человека назначена судебно-медицинская экспертиза. Сотрудники СК устанавливают обстоятельства, которые привели к такому трагическому исходу. По результатам проверки примут решение, стоит ли возбуждать уголовное дело, - сообщили в региональном управлении СК.