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НовостиОбщество11 июля 2023 9:30

Украинца арестовали за то, что он отказался показать документы полицейскому

Уроженец Незалежной не признал свою вину
Юрий КОЗЛОВ
Не захотел показать права автоинспектору – можешь отправиться в изолятор.

Не захотел показать права автоинспектору – можешь отправиться в изолятор.

Фото: из архива «КП»

В Россошанском районном суде рассмотрели дело об административном правонарушении уроженца Украины. В июне 2023 года мужчину, рулившего автомобилем, остановил инспектор ГИБДД и потребовал показать права. Однако водитель отказался это делать.

В судебном заседании украинец свою вину не признал. Однако служители Фемиды посчитали, что доказательств неповиновения законному требованию полицейского достаточно. Украинца признали виновным и отправили его под арест на трое суток. Этот небольшой срок он будет отбывать в изоляторе ОМВД России по Россошанскому району.