Украинца арестовали за то, что он отказался показать документы полицейскому

Не захотел показать права автоинспектору – можешь отправиться в изолятор. Фото: из архива «КП»

В Россошанском районном суде рассмотрели дело об административном правонарушении уроженца Украины. В июне 2023 года мужчину, рулившего автомобилем, остановил инспектор ГИБДД и потребовал показать права. Однако водитель отказался это делать.

В судебном заседании украинец свою вину не признал. Однако служители Фемиды посчитали, что доказательств неповиновения законному требованию полицейского достаточно. Украинца признали виновным и отправили его под арест на трое суток. Этот небольшой срок он будет отбывать в изоляторе ОМВД России по Россошанскому району.