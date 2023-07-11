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НовостиПроисшествия11 июля 2023 8:43

Следователи заинтересовались аварией со сбитым инспектором ДПС под Воронежем

СУСК организовал доследственную поверку
Ирина КАЗАНИНА
Фото воронежского СУСКа

Фото воронежского СУСКа

Фото: Предоставлено

Следователи начали поверку обстоятельств ДТП, в котором пострадал инспектор ДПС. Напомним, авария произошла сегодня утром в Семилукском районе.

Маршрутный автобус ПАЗ, у которого неожиданно отказали тормоза, сбил на обочине инспектора, а затем протаранил автомобиль «Ниссан». Полицейский получил травмы, его госпитализировали. Пассажиры автобуса, водитель и пассажир автомобиля «Ниссан» не пострадали.

- Сейчас на месте происшествия работают сотрудники СК, - рассказали в ведомстве. - В рамках процессуальной проверки будут опрошены водитель автобуса, очевидцы и иные лица, назначены необходимые экспертизы, выполнены иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.