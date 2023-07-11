Воронежские коммунальщики пытались повысить тариф за тепло на 539%

Фото департамента регулирования тарифов области Фото: Предоставлено

Воронежский областной суд огласил резолютивную часть решения по иску ООО «Инвестиционно-строительная компания». Эта организация обслуживает один дом на улице Пирогова. Ранее она подала в областной департамент по регулированию тарифов заявку, где просила увеличить тарифа на тепло для жильцов до 12147 рублей.

- Эксперты департамента посчитали экономически необоснованными требования ООО «Инвестиционно-строительная компания» и согласовали рост тарифа на 9%, разрешенные законом, а не на 539%, как того требовала компания, - сообщили в правительстве региона.

Компания с таким решением не согласилась и отправилась с иском в суд. Однако и Фемида встала на сторону чиновников и потребителей, оставив для жильцов дома по улице Пирогова экономически обоснованный тариф с ростом в 9%.