На трассе в Воронежской области остановили незаконно перевозившего оружие москвича

Фото ГУ МВД по области Фото: Предоставлено

Во время патрулирования трассы «Дон» на территории Богучарского района Воронежской области постовые ДПС остановили автомобиль «Киа Риа», за рулем которого находился 31-летний житель Московской области. Инспекторы проверили документы водителя, они оказались в порядке. Но мужчина отчего-то волновался.

В ходе более внимательного досмотра автомобиля москвича полицейские обнаружили под водительским сиденьем предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и 17 патронов к нему. Водителя задержали и доставили в отдел полиции.

Осмотрев оружие, эксперт сделал вывод, что изъятый предмет является короткоствольным нарезным пистолетом, изготовленным самодельным способом из пистолета модели Р-411, а патроны пригодны для стрельбы.

Задержанный мужчина рассказал полицейским, что нашел оружие и патроны к нему на улице и планировал сдать опасную находку в отдел полиции. Однако сделать этого не успел. Госавтоинспекторы обнаружили ее быстрее.