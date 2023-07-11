Под Воронежем ПАЗ без тормозов сбил инспектора ДПС

Фото ГУ МВД по области Фото: Предоставлено

Во вторник около 8 часов утра в Семилукском районе под Воронежем произошла массовая авария с участием пассажирского автобуса. По предварительным данным полиции, в следовавшем по маршруту № 102 автобусе ПАЗ, под управлением 32-летнего местного жителя, отказали тормоза. Водитель попытался уйти от столкновения с другой машиной и вырулил на обочину. Однако там находился инспектор ДПС, который следил за безопасностью на дороге. ПАЗ сбил полицейского, а затем снес автомобиль «Ниссан».

- В результате аварии инспектор ДПС получил телесные повреждения и госпитализирован в медицинское учреждение. Пассажиры автобуса ПАЗ не пострадали, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.

Сейчас полицейские на месте выясняют обстоятельства происшествия.