В центре Воронежа наводят порядок после затяжных дождей

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

После затяжных дождей в Воронеже коммунальщикам прибавилось работы. На дорогах и тротуарах из-за непогоды скопилось много мусора: листвы, бытовых отходов и песка. Как рассказали в управе Ленинского района, работы по ликвидации последствий стихии проводят в круглосуточном режиме.

Так, 10 июля днем рабочие районного комбината благоустройства очищали от пескосмёта и случайного мусора улицы 9 Января, М. Неделина, Ворошилова, Кольцовская, Плехановская, Красноармейская, Станкевича, площадь Ленина, улицы Куцыгина, Кирова, Куколкина, Пушкинская, Свободы, Революции 1905 года.

С помощью коммунальной техники промывали проезжую часть дорог, тротуары и остановочные павильоны. В процессе были заняты экипажи 23 единиц различной специализированной техники и 63 дорожных рабочих.

В итоге к концу дня с улиц вывезли 170 кубометров различного мусора; 15 тонн пескосмёта. Расход воды составил 150 кубов.

В ночную смену сотрудники КБУ удаляли намытый пескосмет с нижних точек улично-дорожной сети.