В Воронеже в доме на улице 9 Января обвалился потолок

Фото УК Фото: Предоставлено

Жители многоквартирного дома №140 по улице 9 Января в Воронеже сообщили о ЧП. В ночь на 10 июля после продолжительных дождей в их подъезде обвалился кусок потолка.

- Дом не призван аварийным, а только «ветхим» и пригодным для жилья. Капремонтом УК заниматься не собирается, - сообщили горожане в соцсетях, где опубликовали фотографию с места происшествия.

Жильцы дома уверяют, что неоднократно обращались к коммунальщикам с заявками о необходимости ремонта кровли. Однако те мер до сих пор не приняли.

Мы попросили коммунальщиков прокомментировать рассказанную жильцами историю. Вот что сообщили в УК «Коминтерновского района»:

- Как только к нам поступила заявка о падении участка штукатурки с потолка в подъезде дома 140 по улице 9 Января, мы оперативно выехали на место. До полного обследования кровли ещё вчера сразу выполнили временное решение: зашили отверстие в потолке. Лист прикрепили к балкам чердачного перекрытия, то есть держится он надежно. Чтобы понять причину случившегося, на сегодня заказали вышку, с помощью которой детально осмотрим всю кровлю. Тогда будет понятно что мы сможем сделать в рамках текущего ремонта, чтобы продлить «жизнь» крыши двухэтажного 70-летнего здания.

В УК добавили, что капитальный ремонт кровли восьмиквартирного дома запланирован фондом на период с 2029 по 2031 годы, но судя по последнему обрушению, капремонт ему нужен был уже давно. Коммунальщики попросили жильцов пострадавших от залития квартир оставить заявку в УК на составление акта. После этого инженер осмотрит помещения, оценит ущерб от потопа и, если собственника устроит размер выплаты, произведёт компенсацию.