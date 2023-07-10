Водители-курьеры зарабатывают в Воронеже в среднем 57 тысяч рублей

Максимальное жалованье курьеров на автомобилях может достигать 100 тысяч (плюс десять тысяч по сравнению с прошлым годом). Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Аналитики Superjob.ru оценили рынок труда в сфере курьерской доставки в Воронеже. Выяснилось, что средняя рыночная зарплата водителей-курьеров в городе составляет 57 тысяч рублей (+ две тысячи по сравнению с 2022-м годом). Максимальное жалованье курьеров на автомобилях может достигать 100 тысяч (плюс десять). При этом курьеры на самокате, велосипеде или пешие зарабатывают 40 тысяч (плюс пять). Их потолок – 70 тысяч (плюс десять).

Тем временем, лидером зарплатного рейтинга курьеров ожидаемо стала Москва. В столице максимум пешего курьера составляет 115 тысяч, а водителя-курьера – 170 тысяч.