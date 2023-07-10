В Воронеже к 1 сентября планируют открыть две новые школы

В этом году в Воронеже завершают строить три школы и одну пристройки к действующей школе. Об этом информирует пресс-служба городской администрации. С учетом ввода в эксплуатацию этих объектов в городе станет на 6 330 учебных мест больше.

В мегашколе на Московском проспекте завершаются внутренние отделочные работы, идет обустройство фасада, выполняются пуско-наладочные работы. Готовность объекта составляет 78%. Сдать его планируют в следующем месяце. Школа на улице Остужева (район «Процессора») готова уже на 89%. А вот образовательный центр на улице Домостроителей, 30а построен только на 25%. Сдать его должны в декабре этого года. В пристройке к школе №33 (Масловка, переулок Звездный, 2а), работы завершены на 57%.