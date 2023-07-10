Фестиваль «Воронеж фольклорный» состоится в парке «Алые паруса»

В мероприятии, приуроченном к Единому дню фольклора, участие примут мастера-ремесленники и творческие коллективы культурно-досуговых учреждений всех муниципальных образований нашего региона.

С 13:00 в парке начнется интерактивная программа: музыкальный фольклор, старинные свадебные обряды, ремесленные мастер-классы в импровизированных избах гончара, резчика, ткачихи, пряхи и кузнеца, выставка-ярмарка оригинальных сувениров. Аниматоры проведут для детей программу с народными играми и забавами, разучат детские народные песни и считалки. Запланирована выставка-дефиле традиционных народных костюмов Воронежской области.

С 15:00 на главной фестивальной сцене стартует театрализованная программа, где будут представлены фрагменты свадебных обрядов, бытовавших в разных селах нашего края. Фестивальный день завершится концертом фолк-группы «После 11» (Москва) и известного музыканта-мультиинструменталиста Романа Ломова. Начало концерта в 17:00.