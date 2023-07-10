Воронежскому машинисту экскаватора предлагают зарплату до 639 тысяч рублей

Экскаваторщик в Иркутской области может заработать очень приличные деньги. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аналитики hh.ru определили самые высокооплачиваемые вакансии с вахтовым методом работы начала июля в Воронежской области. Самой выгодной оказалась вакансия машиниста колесного экскаватора. Работать предстоит на Ковыктинском газоконденсатном месторождении в Иркутской области.

- Кандидат из Воронежской области, претендующий на эту должность, сможет получать зарплату до 639 тысяч рублей на руки. Обязанности - не только работа на экскаваторе, но и поддержка его в технически исправном состоянии. Нужно также проводить ежемесячное обслуживание машины, проверку ее состояния перед каждым запуском, своевременно заправлять ее топливом, - рассказала Валерия Иванова, руководитель пресс-службы компании HeadHunter ЦФО.

Также весьма солидные деньги может получить водитель трала категории Е. Ему предлагают от 198 000 до 396 000 рублей на руки.

На третьем месте вакансия водителя топливозаправщика. Он может получать в месяц от 150 000 до 300 000 рублей на руки.

На четвертом месте снова шоферская вакансия. Водителю «КАМаза» категории СЕ предлагают от 130 000 до 270 000 рублей на руки.

Замыкает пятерку вакансия резчика на пилах, ножовках и станках. Работать предстоит в городке Верхняя Салда Свердловской области. Резчику предлагают от 240 тысяч рублей до вычета налогов.

На шестом месте предложение работы электросварщиком 4-6 разряда. Он может получать от 200 тысяч рублей до вычета налогов.

Седьмой стала вакансия инженера ПТО (земляные работы, дорожное строительство). Специалисту предлагают от 180 000 до 200 000 рублей на руки.

На восьмом месте предложение работы наладчиком станков с ЧПУ. На этой должности предлагают от 180 тысяч рублей в месяц на руки.

Девятой стала вакансия машиниста укладчика асфальтобетона. Там обещают месячный заработок от 175 тысяч рублей на руки.

ТОП-10 завершает предложение работы машинистом автомобильным краном. Он может получать от 172 800 рублей до вычета налогов.

Аналитики отмечают, что в начале июля 2023 года в Воронежской области открыты более 700 вакансий на работу вахтовым методом. Чаще всего это предложения из сфер деятельности «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование», «Металлургия, металлообработка» и «Тяжелое машиностроение».