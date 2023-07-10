73 воронежских выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

Сегодня, 10 июля, на оперативно совещании в областном правительстве руководитель департамента образования региона Наталья Салогубова подвела итоги государственной аттестации выпускников 9 и 11 классов.

ЕГЭ сдавали 9 487 человек. 73 выпускника получили по сто баллов, что на пять больше, чем в прошлом году. Из них пять выпускников получили сто баллов по двум предметам. По сравнению с 2022 годом стало больше выпускников, получивших максимальный результат по химии, биологии, географии, английскому языку, обществознанию и литературе.