На территории воронежской школы №4 появится новый ФОК

Сегодня, 10 июля, на еженедельном совещании в городской администрации обсуждали возведение физкультурно-оздоровительного комплекса на территории школы №4 на бульваре Пионеров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Воронежа.

Глава города Вадим Кстенин призвал и.о. вице-мэра по градостроительству Дмитрия Гладких ускорить подготовку к началу строительства. Причем, речь идет об организации торгов на объект «под ключ». То есть один подрядчик будет выполнять проектирование, строительство и оснащение. Впрочем, для начала нужно подготовить документацию, решить земельные вопросы, а уже потом провести торги.