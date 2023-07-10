Воронежские «Гвозди» выиграли чемпионат ЦФО по пляжному регби

Фото пресс-службы департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

На железногорском стадионе «Горняк» прошел чемпионат ЦФО по пляжному регби. Помимо хозяев, за титул сражались команды из Воронежа, Брянска, Курска, Орла и Липецкой области.

Наш регион представлял клуб «Гвозди». По итогам соревнования воронежские регбисты заняли первое место. Наши земляки уверенно обошли два железногорских коллектива - команды «Руду» и «Феррум», которые заняли второе и третье места соответственно.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, «Гвозди» стали первыми чемпионами ЦФО по снежному регби. В финале они переиграли «СШОР№1-Технолог» из Белгорода (4:2).