16-летний юноша утонул на реке Дон под Воронежем

Фото пресс-службы Белгородского Следкома.

Сотрудники СК выясняют обстоятельства гибели несовершеннолетнего во время купания в реке

По предварительным данным, 7 июля 16-летний юноша вместе с товарищем и его родителями приехали с палатками на отдых к реке Дон в районе деревни Кривоборье Рамонского района. Об этом информирует пресс-служба регионального Следкома.

Днем 8 июля несовершеннолетний начал тонуть. Друг попытался помочь, но погибшего унесло сильным течением. Сегодня, 10 июля, тело обнаружили примерно в десяти километрах от места происшествия. Следком организовал проверку, на месте работают сотрудники надзорного ведомства.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в реке Хопер в Воронежской области утонул 14-летний мальчик.