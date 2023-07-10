В Воронежской области глава одного из сельских поселений получил условный срок за взятку в 12 тысяч рублей

Глава администрации Михайловского сельского поселения Панинского района Владимир Юрин признан виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). Об этом информируют пресс-службы прокуратуры и СК РФ по Воронежской области.

В сентябре 2020 года к чиновнику обратился местный житель. Он попросил помочь в вопросе с отбыванием уголовного наказания. Мужчину за неоднократную пьяную езду осудили на 300 часов обязательных работ. Глава поселения согласился поставить отработанные часы за взятку свыше 12 тысяч рублей. Ложную информацию об отработке наказания он внес в официальные документы - табели учета рабочего времени, заверив их своей подписью и гербовой печатью администрации. И документы он лично передал в уголовно-исполнительную инспекцию.

Приговором суда виновному дали три года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, в течение трех лет он не имеет права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти.