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НовостиОбщество10 июля 2023 12:56

В Воронежской области разработали методичку для участников СВО и их семей

Из нее можно узнать, какие выплаты и льготы им положены
Юрий КОЗЛОВ
Помочь ориентироваться в своих правах участникам СВО и членам их семей поможет методичка.

Помочь ориентироваться в своих правах участникам СВО и членам их семей поможет методичка.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Специалисты Адвокатской палаты Воронежской области вместе с Комитетом семей воинов Отечества разработали методичку для воронежских участников СВО и членов их семей. Она должна помочь в решении повседневных проблем. При разработке учли темы наиболее частых обращений граждан.

В частности, из методички можно будет узнать, какие выплаты и льготы им положены, на какую поддержку может рассчитывать мобилизованный, как получить удостоверение ветерана боевых действий.

Методичку можно скачать здесь. Также она будет доступна в воронежском офисе госфонда «Защитники Отечества», в кабинетах социальных координаторов в районах области и в Комитете семей воинов Отечества.