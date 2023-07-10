В Воронежской области разработали методичку для участников СВО и их семей

Помочь ориентироваться в своих правах участникам СВО и членам их семей поможет методичка. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Специалисты Адвокатской палаты Воронежской области вместе с Комитетом семей воинов Отечества разработали методичку для воронежских участников СВО и членов их семей. Она должна помочь в решении повседневных проблем. При разработке учли темы наиболее частых обращений граждан.

В частности, из методички можно будет узнать, какие выплаты и льготы им положены, на какую поддержку может рассчитывать мобилизованный, как получить удостоверение ветерана боевых действий.

Методичку можно скачать здесь. Также она будет доступна в воронежском офисе госфонда «Защитники Отечества», в кабинетах социальных координаторов в районах области и в Комитете семей воинов Отечества.