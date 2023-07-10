Командировочный из Приморского края лишился в Воронеже 62 тысяч рублей, пытаясь развлечься с девушкой по вызову

Сначала мужчина внес предоплату в две тысячи рублей, а затем залог «за безопасность дамы» в 7 500. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В ОП № 6 УМВД России по Воронежу поступило заявление от 23-летнего жителя Приморского края. Он приехал в наш областной центр в командировку и стал жертвой мошенников. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

Вчера, 9 июля, в 7:00 на досуговом сайте для совместного отдыха он заказал себе девушку. Сначала мужчина внес предоплату в две тысячи рублей, а затем залог «за безопасность работницы» в 7 500. Аферисты традиционно заверили, что произошел «сбой» и нужно повторить транзакцию. Поверив в технические неполадки, доверчивый гость Воронежа сделал еще несколько переводов. Он прекратил выполнять их указания лишь после запроса еще на 62 тысячи. Любопытно, что услышав отказ, мошенник стали угрожать жителю Приморского края расправой. Ущерб составил 62 тысячи.

Всего за минувшие сутки на территории региона от действий мошенников пострадали трое человек. Причиненный ущерб составил около ста тысяч рублей.