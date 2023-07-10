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НовостиЗвезды10 июля 2023 12:36

Гран-при конкурса оперных певцов выиграла солистка Воронежского театра оперы и балета

Лучше всех была Мария Бойко
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Гран-при II Международного конкурса молодых оперных певцов имени Лемешева, который 9 июля завершился в Твери, выиграла воронежская певица.

Обладателем главного приза по результатам конкурсных состязаний стала ведущая солистка оперной труппы Воронежского ТОБ Мария Бойко.

Конкурс проходил в три тура, его участниками стали более 130 молодых оперных певцов из разных городов России и зарубежья. А 9 июля в Твери состоялся гала-концерт, в котором приняли участие победители конкурса в сопровождении Губернаторского камерного оркестра «Российская камерата».