Воронежские легкоатлеты завоевали золото и серебро всероссийских соревнований

Владислав Доронин и Юрий Ожгибесов пополнили свою коллекцию медалей на соревнованиях в Брянске. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежцы Владислав Доронин и Юрий Ожгибесов завоевали медали Всероссийских соревнований памяти Заслуженного тренера РСФСР Е.П. Синяева, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки. Турнир проходил в Брянске.

Владислав Доронин победил в беге на 100 м с результатом 10,34 секунд. Юрий Ожгибесов в прыжках в длину стал вторым с результатом 7,78 метров. Его опередил только спортсмен из Беларуси Никита Лопатенко — 8,07.

Соревнования в Брянске были очередным этапом серии «Королева спорта», финал которой состоится в Екатеринбурге 17-18 августа.