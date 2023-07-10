Назначили прокурора Воронежа

фото прокуратура Воронежской области

В Воронеже новый прокурор. Приказом Генерального прокурора РФ от 6 июля 2023 года на эту должность назначили старшего советника юстиции Анатолия Толстихина. До этого он работал прокурором Биробиджана.

Анатолию Толстихину 38 лет. У него высшее юридическое и высшее экономическое образование. В органах прокуратуры служит с января 2008 года. Работал помощником Бикинского городского прокурора, старшим помощником прокурора Нанайского района, заместителем прокурора Аяно-Майского района, заместителем Советско-Гаванского городского прокурора Хабаровского края, помощником прокурора Биробиджана, заместителем и прокурором Ленинского района Биробиджана, с апреля 2022 года - прокурором Биробиджана. Имеет благодарность Генерального прокурора РФ.

Женат, воспитывает дочь.