Воронежский заповедник показал прогулку барсука

скриншот с видео Воронежского заповедника

Воронежский заповедник поделился видео лесного водопоя. В июне на камеру попало множество разнообразных животных, причем в дневное время, поскольку погода была нежаркой и животные не отдыхали в тени, а проявляли активность. Интересные кадры с фотоловушек смонтировал старший научный сотрудник заповедника Александр Мишин.

- Помимо привычных косуль на водопой заглянула годовалая оленуха. Лось проявил свое неизменное любопытство и смелось: мало кто из животных подходит к камере и обнюхивает ее, а лоси делают это чаще всех. Барсуки довольно редко заглядывают на наш водопой, но в июне барсук приходил несколько раз, и даже днем, хотя основная активность этого зверя приходится на темное время суток, - отметили в заповеднике. На видео засветился также волк, серый журавль, бобр, грызущий траву, а на прощание кто-то махнул в камеру своим хвостом, скорее всего куница.