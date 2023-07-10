Скульптуру Половецкой бабы вернули на привычное место на Воронежской экологической тропе

Фото со страницы "Большая Воронежская Экологическая тропа" в VK.

В минувшую субботу, 8 июля, состоялись работы по восстановлению объекта «Половецкая баба» на экологической тропе. Об этом сообщил автор проекта Алексей Саниев. Ранее вандалы повалили композицию. Теперь на ее полное восстановление потребуется время.

– Вместе со всеми скульптуру осмотрел ее создатель, художник Роман Жиляев. Чтобы создать скульптуру, он трудился много дней, материалы для скульптуры заносили в лес на руках, - пояснил Саниев.

Экоактивист поблагодарил воронежцев, которые откинулись на призыв и приняли участие в восстановление объекта.