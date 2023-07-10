В Воронежской области в 2022 году умерших было в два раза больше, чем родившихся

Кладбища в Воронежской области пополняются гораздо быстрее, чем роддома. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Воронежские статистики проанализировали демографическую ситуацию в нашем регионе в 2022 году. Она выглядит весьма неутешительной.

В 2022 году жителей Воронежской области стало меньше на 17,3 тысяч человек. По данным на 1 января 2023 года в нашем регионе живет 2,285 миллиона людей. Из них 1565,8 тыс. человек жили в городах и 719,5 тыс. – в селах.

В 2022 году в Воронежской области родились 17,2 тысяч младенцев. Это на 7,3 процентов меньше, чем в 2021-м. В среднем каждая воронежская женщина в 2022 году родила 1,2 ребенка (в 2021-м – 1,3).

Число умерших в Воронежской области в 2022 году в два раза превысило число родившихся. Ушли в мир иной 35,2 тысячи человек. Причем это ниже показателей 2021 года на 24,5%. Тем не менее уровень смертности населения Воронежской области в 2022 году значительно выше среднероссийского показателя. Он составил 15,3 человека в расчете на 1000 человек. В среднем по России этот показатель – 12,9.

В 2022 году миграционный прирост населения Воронежской области составил 625 человек и заместил естественную убыль населения области всего лишь на 3,5% (для сравнения в 2021 г. – аж на 35,9%). 69,3% человек приехали в наш регион из других стран.

В то же время статистики отмечают рост ожидаемой продолжительности жизни при рождении. Этот показатель в 2022 году в Воронежской области, по предварительным данным, составил 72,5 года и вырос по сравнению с 2021-м на 4,3%. При этом разница в ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин большая – целых 11 лет. Женщины в Воронежской области, по данным на 2022 год, в среднем живут 78 лет, мужчины – всего 67.

Всего в России на 1 января 2023 года жили 146,5 млн человек, из них в селах – 36,8 млн. человек (25,1%). За год россиян стало меньше на 532,6 тыс. человек.

В 2022 году в России родились 1,3 млн детей, что ниже показателя 2021-го на 6,7%. Суммарный коэффициент рождаемости составил 1,4 ребенка на каждую женщину (в 2021 году – 1,5). За 2022 год естественная убыль населения (разница между родившимися и умершими) составила 308,6 тысяч человек.

Напомним, ранее сообщали, что во втором квартале 2023 года в Воронежской области родились 4089 детей. При этом пополнение в семье было уже у 129 пар, уже воспитывающих, как минимум, пять ребятишек.