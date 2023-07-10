Воронежец похитил на работе более 1,3 миллиона рублей

37-летний злоумышленник переводил деньги клиентов на карты своих знакомых. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Оперативники отдела ЭБ и ПК УМВД России по Воронежу вывели на чистую воду местного жителя, который на протяжении более двух лет присваивал деньги работодателя. ОБ этом информирует телеграм-канал региональной полиции.

Во время предварительного следствия выяснилось, что подозреваемый с августа 2020 года по март 2022 года похитил более одного миллиона 300 тысяч рублей у компании, в которой он работал супервайзером. 37-летний злоумышленник знал, что постоянным клиентам фирмы положены бонусы, в том числе возвращение части денег на карту. И он переводил деньги на банковские счета своих знакомых, которые впоследствии ему их возвращали.

В бухгалтерию мошенник сдавал отчеты в виде чеков о переводах, якобы на банковские счета представителей клиентов. Также экс-сотрудник фирмы, в обязанности которого входила инкассация выручки, не вносил их в кассу организации, а оставлял себе. В соответствии с частями 3 и 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата» подозреваемому грозит лишение свободы на срок до десяти лет.